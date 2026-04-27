Carlos Villarreal inaugura la Olimpiada del Deporte Escolar en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó, junto al subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, en representación del secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, la inauguración de la Etapa Estatal de la Olimpiada del Deporte Escolar de la Educación Básica y la Copa Escolar 2026, evento que reúne en Monclova a más de mil 900 atletas, alumnas, alumnos y entrenadores provenientes de distintas regiones del estado.

Este encuentro forma parte de la estrategia que el Gobierno Municipal desarrolla en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar la participación de las y los estudiantes de primaria y secundaria en actividades que fortalecen su formación integral a través del deporte.

La Olimpiada Estatal del Deporte Escolar representa un esfuerzo de gran alcance que promueve el desarrollo físico, emocional y social de las y los estudiantes, impactando a cerca de 38 mil 750 participantes en sus distintas etapas eliminatorias.

En esta fase estatal, las y los jóvenes compiten en disciplinas como ajedrez, atletismo, béisbol 5, basquetbol 5x5 y 3x3, fútbol bandera, handball y voleibol, además de la Copa Escolar de Fútbol 5x5 en las ramas varonil y femenil.

Las y los ganadores de esta etapa representarán a Coahuila en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares de la Educación Básica 2026, que se llevarán a cabo en el estado de Jalisco del 25 de mayo al 5 de junio.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de generar espacios que impulsen el talento y la disciplina de las nuevas generaciones: "Nos llena de orgullo recibir en Monclova a estudiantes deportistas de todo el estado. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos impulsando el deporte como una herramienta para el desarrollo, la formación y la construcción de mejores oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes".

Con la sede de un evento estatal más, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y la sociedad, promoviendo acciones que fortalezcan el desarrollo integral de la niñez y juventud, al tiempo que consolidan a Monclova como sede de eventos deportivos de alto nivel.