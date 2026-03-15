Carlos Villarreal Pérez supervisa instalación de puentes peatonales en Monclova

Instalan dos puentes peatonales, uno en la colonia Barrera y otro en la Francisco I. Madero, infraestructura que permitirá a los ciudadanos cruzar de manera más segura en vialidades de alta circulación.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, recorrió las obras que forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, estrategia municipal enfocada en fortalecer la infraestructura urbana.

De acuerdo con el edil, los trabajos representan una inversión superior a 2 millones de pesos, recursos que permitirán mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a las familias que habitan en estos sectores.

Uno de los puentes peatonales se ubica en la intersección de calle Juan de la Barrera y prolongación Lázaro Cárdenas, en la colonia Barrera, mientras que el segundo se encuentra sobre la calle Plan de Guadalupe, en la colonia Francisco I. Madero.

Durante la supervisión, el alcalde destacó que estas obras responden a la necesidad de ofrecer cruces seguros para peatones, especialmente en zonas con alta circulación vehicular, beneficiando a estudiantes, trabajadores y familias que diariamente transitan por estas vialidades.

En coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se continuará impulsando proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos los sectores de Monclova.