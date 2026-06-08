Carlos Villarreal inaugura el Torneo Nacional de Béisbol Infantil en Monclova

Monclova, Coah.- Como parte de la estrategia para seguir fortaleciendo el turismo deportivo y proyectar a Monclova como sede de eventos de alcance nacional, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia de inauguración del Torneo Nacional de Béisbol Infantil FEMEBE 2026, categoría U11, que se desarrollará del 8 al 13 de junio con la participación de 11 equipos provenientes de distintos estados del país.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se continúa impulsando una agenda deportiva que genera desarrollo económico, fomenta la convivencia familiar y abre más oportunidades para que niñas, niños y jóvenes participen en actividades que contribuyen a su formación integral.

La ceremonia inaugural se realizó en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, con la presencia de los equipos representantes de Tamaulipas, Laguna Regional, Coahuila-Saltillo, Durango, Sonora-Nacozari, Sonora-Navojoa, Coahuila-Furia Azul, Sonora-CUC, Coahuila-Ribereña, Laguna-Sertoma y Nuevo León; además de directivos deportivos, entrenadores y familias que acompañan a los jóvenes peloteros.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal dio la bienvenida a las delegaciones participantes y destacó que la realización de este torneo refleja el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de formación para niñas, niños y jóvenes. "Gracias al trabajo coordinado con nuestro gobernador Manolo Jiménez, hoy Monclova sigue consolidándose como un referente del turismo deportivo en Coahuila. Eventos como este nos permiten promover el talento de nuestros deportistas, fortalecer la convivencia familiar y generar una importante derrama económica para nuestra ciudad".

En el evento estuvieron presentes Manuel Cantú, presidente de la Liga Ribereña; Candelario Pérez, presidente de la Liga Furia Azul; y Daniel Morales, director de Deportes en Monclova.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, organismos deportivos e instituciones para promover más espacios de desarrollo para la niñez y juventud, fortalecer el turismo deportivo y continuar posicionando a Monclova como referente estatal y nacional en la organización de eventos deportivos.