Carlos Villarreal Pérez supervisa obras de pavimentación en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó obras de infraestructura y dio el arranque a la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia Loma Linda, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con una inversión superior a los 2 millones de pesos.

Durante la jornada se realizó la supervisión final de la rehabilitación de la línea de agua de la calle Hermanos Serdán, entre Juan Sarabia y Hermanos Vázquez, en el fraccionamiento Francisco I. Madero.

También se supervisó la conclusión de la pavimentación de la calle 10, entre calle 3 y Primera, en la colonia Otilio Montaño.

Finalmente, se puso en marcha la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, entre las vías del ferrocarril y calle Cerrada, en la colonia Loma Linda. La obra contempla aproximadamente 90 metros lineales por nueve metros de ancho, con una inversión cercana a los 600 mil pesos, y se estima que los trabajos concluyan en un par de semanas, si las condiciones lo permiten.

Villarreal Pérez señaló que la pavimentación beneficiará directamente a alrededor de 42 vecinos de la cuadra y permitirá mejorar la interconectividad de este sector de la ciudad.

Indicó que esta obra se realiza como parte del plan estatal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana.

El alcalde destacó que las acciones se desarrollan en equipo con las obras sociales del gobierno estatal para mejorar la infraestructura urbana, social, educativa y deportiva en distintos sectores de Monclova.