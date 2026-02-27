Carlos Villarreal lanza campaña de canje de tanques de gas en Monclova

Con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias, el Gobierno Municipal que encabeza Carlos Villarreal a través del Departamento de Protección Civil y Bomberos, en conjunto con las gaseras locales, inició una campaña permanente de canje de tanques de gas viejos o en mal estado por nuevos.

La información fue dada a conocer por Pedro David Alvarado, director de Protección Civil y Bomberos, quien explicó que esta estrategia está dirigida al público en general y tiene como finalidad reducir riesgos derivados del uso de cilindros deteriorados, como fugas, explosiones o incendios.

Detalló que las y los ciudadanos podrán acudir a cualquier estación de gas participante para realizar el cambio de su tanque, donde se les indicará el procedimiento correspondiente, así como si existe algún costo adicional, dependiendo de las condiciones del cilindro.

El funcionario señaló que esta campaña será permanente y se desarrollará mediante un trabajo coordinado entre el Departamento de Protección Civil y Bomberos y la iniciativa privada, con el propósito de brindar atención oportuna ante cualquier emergencia y reforzar la cultura de la prevención en la comunidad.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones preventivas que contribuyan a la seguridad de las familias, fortaleciendo la colaboración con los distintos sectores para construir una ciudad más segura.

La campaña de canje de tanques de gas es una respuesta directa a la necesidad de mejorar la seguridad en los hogares de Monclova, donde el uso de cilindros en mal estado ha sido un factor de riesgo. Las autoridades buscan así mitigar posibles accidentes que puedan poner en peligro a las familias.

Los ciudadanos interesados en participar en esta campaña deben dirigirse a las estaciones de gas que estén participando en la iniciativa. Allí recibirán información sobre el procedimiento de canje y los posibles costos asociados, asegurando así un proceso transparente y accesible.

La colaboración entre el Gobierno Municipal y las gaseras locales es fundamental para el éxito de esta campaña. Se espera que, con la implementación de esta estrategia, se reduzcan significativamente los accidentes relacionados con el uso de tanques de gas, promoviendo un entorno más seguro para todos los habitantes de Monclova.