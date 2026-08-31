Nueva Rosita: Entrega de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027

NUEVA ROSITA, COAH.- Con la entrega de útiles escolares, acervo gratuito y mobiliario, inició el ciclo escolar 2026-2027 en la Escuela Secundaria Técnica del Estado "Profesor Juvenal Boone Flores", en un acto encabezado por autoridades estatales y municipales.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el coordinador de Mejora en la Región Carbonífera, Federico Quintanilla Riojas, presidió la ceremonia, acompañado por el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez.

Durante el regreso a clases se realizó la entrega de útiles escolares a los estudiantes, así como acervo gratuito y mobiliario, como parte de las acciones destinadas a fortalecer las condiciones de las instituciones educativas y apoyar a las comunidades escolares.

En su mensaje, Quintanilla Riojas destacó que en Coahuila más de 500 mil estudiantes de todos los niveles educativos serán beneficiados con la entrega de apoyos educativos, mediante una inversión de 112 millones de pesos destinada por el Gobierno del Estado.

Por su parte, el alcalde Óscar Ríos Ramírez señaló que se mantiene una sinergia con el gobernador del Estado para atender las peticiones de las instituciones educativas, con el objetivo de que cada alumno y alumna reciba atención íntegra y de calidad.

En el evento también estuvieron presentes Nélida Santos Galván, directora de Servicios Educativos en Múzquiz, San Juan de Sabinas y parte de Ocampo; Ulises Cárdenas, coordinador municipal de Mejora, así como funcionarios y regidores de la Administración Municipal 2025-2027, aunado a personal docente de la institución, siendo el anfitrión el director, Andrés Alejandro Alvarado López.