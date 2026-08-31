Óscar Ríos Ramírez arranca ciclo escolar en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, Coah. - Con un firme compromiso de seguir impulsando la educación y mejorar las condiciones de las instituciones educativas, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó este lunes el arranque del ciclo escolar 2026-2027 en San Juan de Sabinas, realizando un recorrido por distintos planteles educativos del municipio.

La jornada inició en la Escuela Secundaria Profesor Juvenal Bone Flores, donde el edil acompañó a estudiantes, docentes y padres de familia en el inicio de un nuevo ciclo académico, además de participar en la entrega de libros de texto y apoyos para los alumnos.

Durante su mensaje, Óscar Ríos Ramírez destacó que desde el gobierno municipal existe un compromiso permanente con la educación, trabajando de manera coordinada con las autoridades educativas, maestros, padres de familia y, de manera especial, con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para generar mejores condiciones para las nuevas generaciones.

Posteriormente, el alcalde acudió al Jardín de Niños María Gándara Sánchez, donde también dio la bienvenida a la comunidad estudiantil al nuevo ciclo escolar y realizó la entrega de libros de texto.

En este plantel, además, hizo entrega de la obra de rehabilitación de los sanitarios, acción realizada en beneficio de las niñas y niños, acompañado por la directora de la institución, maestra Laura Oyerbides.

Como parte de esta jornada educativa, Óscar Ríos Ramírez se trasladó también a la Secundaria Federal Fortunato Gutiérrez Cruz, donde participó en el arranque del ciclo escolar 2026-2027 y refrendó su respaldo a estudiantes, docentes y padres de familia.

El alcalde señaló que el trabajo en materia educativa continuará de manera permanente, atendiendo las necesidades de los planteles y sumando esfuerzos para que las niñas, niños y jóvenes de San Juan de Sabinas cuenten con mejores espacios para estudiar y desarrollarse.

"Nuestro compromiso con la educación es al 100 por ciento. Seguiremos trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, con maestros, padres de familia y alumnos, porque cuando trabajamos juntos, logramos mejores resultados para San Juan de Sabinas", destacó.

Con educación, coordinación y trabajo en equipo, San Juan de Sabinas sigue avanzando. El inicio de este nuevo ciclo escolar representa también el compromiso de seguir construyendo mejores oportunidades para nuestros estudiantes y sus familias.