Menor sufre agresión con palo al salir de secundaria en Múzquiz

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un estudiante de 14 años resultó lesionado luego de ser presuntamente agredido con un palo por dos jóvenes al salir de la secundaria "Ignacio Manuel Altamirano".

El reporte fue recibido a las 18:40 horas de este pasado martes en la guardia de Seguridad Pública Municipal de Múzquiz, tras una llamada realizada por una trabajadora de la clínica del Seguro Social, en la que se informó sobre una persona herida.

Elementos del Mando Coordinado se trasladaron al nosocomio, entrevistándose con el padre del menor, quien relató que su hijo, identificado como Gael Antonio N, de 14 años, había sido agredido al salir de la secundaria.

De acuerdo con el testimonio del padre, dos jóvenes, a quienes identificó por los apodos de "Camalia" y "Wicho", estaban esperando al menor en el exterior del plantel, golpeándolo con un palo, provocándole una herida de aproximadamente dos centímetros en la rodilla izquierda.

El menor logró correr ingresando a la sala de urgencias del Seguro Social; sin embargo, un médico le negó la atención, ante lo cual el padre de familia decidió trasladar a su hijo, por sus propios medios, al Hospital General.

Ante lo ocurrido, los elementos policiacos recomendaron al padre de familia acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por la agresión.

El caso quedó asentado en el reporte policial para las investigaciones que correspondan.