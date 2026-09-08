Cortocircuito en escuela Cuauhtémoc provoca evacuación de 145 alumnos en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un cortocircuito registrado en el cableado de un poste de CFE que alimenta de energía eléctrica a la escuela primaria "Cuauhtémoc" generó que se les diera la salida a 145 alumnos por protocolos de seguridad.

Ante la situación, el director Valentín Guzmán ordenó desalojar las instalaciones para poner a salvo a los alumnos y evitar cualquier riesgo, mientras se solicitaba la intervención de Protección Civil y Bomberos.

Integrantes de los cuerpos de auxilio se desplazaron al perímetro, requiriendo además la presencia de las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad para retirar el cableado afectado por el cortocircuito.

Cabe señalar que la evacuación de los alumnos se realizó de manera segura, aplicando los protocolos correspondientes en casos de contingencia y salvaguardando en todo momento la seguridad estudiantil.

El incidente no pasó a mayores, gracias a la pronta respuesta de Protección Civil a cargo del ingeniero Víctor Guajardo Loo y los elementos a su mando.