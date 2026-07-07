Carlos Villarreal arranca obra de drenaje en Lomas de San Miguel

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de arranque a la obra de construcción de la red de drenaje en diversas calles de la colonia Lomas de San Miguel, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

La obra representa una inversión superior a 3.6 millones de pesos y se ejecutará con recursos del programa, complementados con fondos federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), gestionados en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El proyecto contempla la instalación de más de 650 metros lineales de red de drenaje sanitario, con el objetivo de fortalecer la infraestructura básica y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector.

Los trabajos se realizarán en los siguientes tramos:

· Calle Pampopas, entre Chahuames y Cenizos.

· Calle Pentacoyas, entre Chahuames y Cenizos.

· Calle Cenizos, entre Pentacoyas y Tobosos.

Con esta obra, el Gobierno Municipal continúa impulsando proyectos de infraestructura urbana para ampliar y mejorar los servicios públicos en distintos sectores de Monclova.