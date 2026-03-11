Carlos Villarreal inicia rehabilitación de plaza en Brisas del Valle

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado de su esposa y presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, dio el banderazo de inicio a la obra de rehabilitación de la plaza pública de la colonia Brisas del Valle, proyecto que busca mejorar los espacios de convivencia y recreación para las familias del sector.

Durante el arranque, Juanita González Toledo agradeció en representación de los vecinos la realización de la obra, al señalar que durante más de 30 años los habitantes han vivido en la colonia y el espacio público ya requería mejoras.

"Esta plaza es muy importante para las familias y los niños. Después de tantos años necesitaba rehabilitación, por eso agradecemos que hoy se esté tomando en cuenta a nuestra colonia", expresó.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de 94 metros cuadrados de malla ciclónica, 70 metros lineales de cordones, la instalación de 20 bancas metálicas, 125 metros cuadrados de pasto sintético y la colocación de mil 250 metros cúbicos de arcilla roja.

Además, se realizarán 188 metros cuadrados de pintura vinílica en muros, 510 metros cuadrados de pintura vinílica en la cancha, la instalación de 16 arbotantes de cuatro metros de altura, así como la rehabilitación de gradas y la instalación de un módulo de juegos infantiles.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que esta obra forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, estrategia mediante la cual se atienden cinco pilares fundamentales: seguridad, infraestructura, imagen urbana y desarrollo económico, con una inversión global de 420 millones de pesos.

El edil subrayó que con este programa se busca fortalecer la calidad de vida de los habitantes mediante la rehabilitación de espacios públicos y obras de infraestructura en distintos sectores del municipio.