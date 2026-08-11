Clausura de gasolinera San José en Monclova obliga a buscar alternativas

La clausura de una gasolinera ubicada en la esquina del bulevar San José y avenida Oriente llevó a clientes habituales a buscar otras opciones para abastecerse de combustible, principalmente en una estación ubicada a una cuadra del lugar.

Los automovilistas se encontraron con la suspensión de operaciones la mañana del martes, luego de que la noche del lunes fuera clausurada la estación de servicio localizada en San José y avenida Oriente.

Ante el cierre, varios de los usuarios que acostumbraban cargar combustible en este establecimiento optaron por trasladarse a la gasolinera ubicada en el cruce del bulevar San José y calle Monclova, a la altura de la colonia Santa Bárbara.

La cercanía entre ambas estaciones facilitó que los automovilistas cambiaran de establecimiento sin tener que desplazarse grandes distancias para abastecer sus vehículos.

La clausura generó un cambio inmediato en la dinámica de los clientes habituales de la zona, quienes tuvieron que recurrir a la estación cercana para continuar con el abastecimiento de combustible.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la suspensión de la gasolinera de San José y Oriente estaría relacionada presuntamente con una investigación por huachicoleo, aunque corresponderá a las autoridades determinar las causas y responsabilidades que deriven del procedimiento.

Mientras permanece cerrada la estación, los automovilistas que circulan por este sector cuentan con la alternativa de abastecerse en el establecimiento ubicado sobre el bulevar San José y calle Monclova.

La clausura representa un cambio temporal para los usuarios que tenían como punto habitual de abastecimiento la gasolinera ubicada en la esquina de San José y Oriente.