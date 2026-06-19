Carlos Villarreal inicia obras de pavimentación en Monclova: 500 familias beneficiadas

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque de dos obras de pavimentación con una inversión de 3.9 millones de pesos, en beneficio directo de 500 familias de las colonias 21 de Marzo y Buenos Aires.

Las obras comprenden la pavimentación de la calle Abayes, entre calle 9 y avenida Oriente, en la colonia 21 de Marzo, beneficiando a 300 habitantes; y la pavimentación de la calle Margarito Padilla, entre calle Cayetano Ramos y avenida Suzanne Lou Pape, en la colonia Buenos Aires, en beneficio de 200 habitantes.

Estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, como parte del plan de inversión en infraestructura vial que el Gobierno Municipal impulsa en distintos sectores de la ciudad. A través de obras de pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de espacios públicos y mejoramiento urbano, el Ayuntamiento continúa impulsando proyectos que contribuyen al desarrollo parejo y ordenado de la ciudad.

"Seguimos avanzando con obras que responden a las necesidades de nuestra gente. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez estamos impulsando proyectos que mejoran nuestras colonias y generan mejores condiciones para las familias de Monclova. Cuando hacemos equipo, las cosas suceden", señaló el Alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar la competitividad de la ciudad con más obras y acciones que lleven infraestructura de calidad a todos los sectores y mejoren la calidad de vida de las y los monclovenses.