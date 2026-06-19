Clínica 7 del IMSS en Monclova: Lluvias causan daños y reubicación de pacientes

Las recientes lluvias registradas en Monclova ocasionaron daños en las instalaciones de la Clínica 7 del Seguro Social, la cual recientemente fue renovada, al presentarse filtraciones, goteras e inundaciones en distintas áreas del hospital.

Las afectaciones se reportaron principalmente en Urgencias del bloque B y en el bloque A, donde el ingreso de agua provocó complicaciones en pasillos y salas de atención, obligando al personal a modificar la operación habitual y a reubicar pacientes.

En el primer piso del bloque A, donde se ubican los servicios de Ginecología y Obstetricia, varias áreas tuvieron que ser desalojadas luego de que las goteras alcanzaran las camas de pacientes, quienes fueron trasladados para evitar mayores afectaciones por la humedad.

Trabajadores del nosocomio señalaron además la presencia de agua con posible origen séptico y un olor fétido en esa zona, donde también se almacena medicamento que posteriormente es distribuido a distintos pisos del hospital, lo que generó preocupación entre el personal.

De acuerdo con reportes internos, las filtraciones se presentan en los mismos puntos donde ya se habían registrado daños antes de los trabajos de rehabilitación recientes, pese a que la unidad médica fue intervenida en distintos niveles para su mejora.

Aunque se observaron adecuaciones en varias áreas del hospital, trabajadores indicaron que los problemas de fondo relacionados con las goteras no habrían sido resueltos.