Etnia Negros Mascogos celebra 171 años de libertad en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Familias de la Etnia Negros Mascogos celebraron este jueves el 171 aniversario de su libertad, recordando el legado de sus antepasados que escaparon de la esclavitud en el extranjero, y encontraron refugio en México en 1850.

La comunidad afromexicana única en el país mantiene viva su tradición cada 19 de junio, fecha reconocida internacionalmente como Juneteenth por todos los descendientes, recibiendo además la visita de las autoridades municipales y comunidad en general.

La conmemoración recuerda el momento en que los Mascogos aseguraron su independencia y se asentaron en Coahuila, donde hoy preservan sus raíces culturales. En la comunidad de El Nacimiento, se realizan actividades tradicionales como cabalgatas, misas, bailes populares y una muestra gastronómica que reunió a habitantes y visitantes.

Desde temprana hora, los jinetes participaron en la Cabalgata conmemorativa, que culminó en el paraje La Nogalera, cercano a la reserva Mascoga. Ahí compartieron alimentos con los cabalgantes y disfrutaron de música y gastronomía, en un ambiente de fraternidad y memoria histórica para todos ellos.

La ciudadana Narcedalia destacó que estas celebraciones son un recordatorio del legado de sus antepasados, quienes les enseñaron a defender sus derechos y perseverar en la vida. "Es un día para honrar la lucha de quienes nos dieron libertad y nos dejaron la responsabilidad de mantener viva nuestra identidad", expresó, la entrevistada.

Con estas actividades, los Mascogos reafirman el orgullo por sus raíces afroamericanas y su pertenencia a México, fortaleciendo la memoria colectiva de una comunidad que ha sabido preservar su cultura y transmitirla a las nuevas generaciones.