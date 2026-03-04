Carlos Villarreal arranca pavimentación de la calle Pedro Aranda en Monclova

Con una inversión de 1.8 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova inició la pavimentación y recarpeteo de la calle Pedro Aranda, en la zona centro, una obra solicitada por vecinos desde hace más de tres décadas debido al avanzado deterioro de la vialidad.

El proyecto abarca el tramo comprendido entre las calles Morelos y Constitución, en pleno primer cuadro de la ciudad, y contempla 800 metros lineales de intervención, de los cuales 400 metros corresponden a pavimentación directa.

Durante el arranque, el alcalde Carlos Villarreal destacó que la obra forma parte de una estrategia para rehabilitar las vialidades más antiguas de la ciudad, priorizando el mantenimiento en el centro histórico. "Son aproximadamente 1.8 millones de pesos los que se invierten aquí. Esperamos que en tres semanas podamos estar entregando la obra, a inicios de abril", señaló el edil, al resaltar que el presupuesto debe aplicarse de manera estratégica en cada sector de la ciudad.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, detalló que los trabajos incluyen cuadrados de perfilado de pavimento, la aplicación de 3 mil 300 litros de emulsiones asfálticas y la colocación de 165 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente. Además, se realizarán 800 metros lineales de pintura en cordones y la construcción de 200 metros lineales de cordón de concreto hidráulico, acciones que permitirán mejorar la delimitación y durabilidad de la vialidad.

"El trabajo está pronosticado para concluirse en tres semanas. Estos números representan el gran esfuerzo que realiza nuestro alcalde en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Ese trabajo coordinado es resultado de años de gestión para concretar obras de esta magnitud", expresó.

Valenciana subrayó que el gobierno municipal mantiene presencia en distintos sectores de la ciudad. "La semana pasada estuvimos en la colonia Lucrecia Solano, ayer en Miravalle y hoy aquí en la zona centro. Vamos avanzando parejo, a paso firme y siempre hacia adelante", afirmó.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca mejorar la movilidad en una de las vialidades más antiguas de Monclova, reforzando la infraestructura urbana del centro y atendiendo una demanda histórica de los habitantes del sector.