Activan empleo temporal en tres municipios

Un total de 150 personas de la Región Centro serán contratadas mediante el programa Empleo Temporal para realizar labores de limpieza en carreteras estatales y federales, así como en libramientos y accesos de Monclova, Frontera y Castaños.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que cada municipio contará con una brigada de 50 trabajadores, quienes durante el primer mes concentrarán sus actividades en la limpieza de los principales corredores viales, con el objetivo de mejorar las condiciones de estos espacios antes de la llegada de visitantes en diciembre.

Acciones de la autoridad

Entre los puntos contemplados se encuentran el libramiento Carlos Salinas de Gortari, el Libramiento Oriente, las entradas a los municipios y el corredor que conecta Monclova con Frontera, en dirección al ejido 8 de Enero.

El edil explicó que estas cuadrillas complementarán las brigadas de limpieza que ya operan en cada municipio y que, una vez concluidos los trabajos iniciales en carreteras y libramientos, continuarán con labores de mantenimiento y apoyo a los servicios de limpieza municipales.

Detalles confirmados

Villarreal Pérez señaló que el programa se realizará con recursos de «En Equipo le Entramos» y que actualmente se encuentran a la espera de concluir la recepción de las reglas de operación estatales para ponerlo en marcha.

Añadió que el esquema también permitirá fortalecer la actividad económica local mediante la compra de equipo menor y materiales necesarios para abastecer a las brigadas durante sus jornadas de trabajo.

Las personas interesadas en participar pueden acudir a las oficinas de Servicios Primarios para solicitar información sobre el programa.