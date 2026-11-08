Reúne Croquetón tres toneladas

Con una colecta que superó la meta de tres toneladas de alimento, se realizó la quinta edición del Croquetón 2026, que reunió a alrededor de 200 personas en apoyo a perros y gatos rescatados.

La actividad inició en las instalaciones de la universidad INSUNTE, continuó por la calle De la Fuente y concluyó en la Plaza Principal, donde se realizaron concursos y dinámicas, entre ellas un certamen de disfraces para mascotas.

Aniela Flores Verdusco, directora de Bienestar Animal de Monclova, informó que el evento se organiza en conjunto con el INSUNTE, el Centro de Bienestar Animal y la Dirección de Juventud.

Precisó que esta es la segunda edición en la que participa el Ayuntamiento, luego de que los primeros tres años fueron organizados únicamente por la institución educativa.

Destacó que este año se registró la mayor participación desde que comenzó la actividad, con la colaboración de universidades y distintas instituciones educativas que se sumaron a la colecta.

Explicó que la finalidad es reunir alimento para distribuirlo entre asociaciones rescatistas, grupos independientes y los animales que permanecen bajo resguardo del Centro de Bienestar Animal.

Flores Verdusco señaló que se estimó la participación de alrededor de 30 mascotas disfrazadas, además de otras que acudieron con sus propietarios. En total, asistieron aproximadamente 200 personas.

Aclaró que la caminata representa el cierre de una colecta que comenzó desde octubre y no se trata de una carrera, sino de una actividad de convivencia para promover la participación ciudadana y reconocer a las mejores mascotas disfrazadas.

Sobre la distribución del alimento, explicó que buscarán beneficiar al mayor número posible de rescatistas, pues las necesidades varían de acuerdo con la cantidad y el tamaño de los animales que tienen bajo su cuidado.

Como referencia, indicó que un perro puede consumir entre 500 y 800 gramos de alimento al día, por lo que se procurará administrar las tres toneladas reunidas para que rindan lo más posible.

Añadió que en Monclova existen tres asociaciones legalmente constituidas, además de numerosos rescatistas independientes que realizan esta labor. Por ello, esperan involucrar a más de 15 rescatistas en la distribución de las donaciones.

Finalmente, agradeció la respuesta de la ciudadanía y de las instituciones educativas que contribuyeron a superar la meta establecida para esta quinta edición.