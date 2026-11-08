Protección Civil busca a 15 personas en situación de calle en Monclova

Alrededor de 15 personas en situación de calle que eran consideradas dentro del padrón de atención de Protección Civil no han sido localizadas, por lo que se desconoce si abandonaron Monclova, cambiaron de lugar o fueron recogidas por sus familiares.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que personal de la dependencia realiza recorridos para ubicar a personas en condiciones vulnerables y conocer sus necesidades antes de que se registren cambios más severos de temperatura.

Explicó que, durante las visitas a sitios donde anteriormente se tenía identificadas a estas personas, encontraron que algunas ya no se encuentran ahí. Detalló que el año pasado tenían ubicadas entre 10 y 15 personas en situación de calle que requerían algún tipo de apoyo, como cobertores, lonas y otros artículos para protegerse del frío.

Actualmente, mantienen identificadas a cinco personas y desconocen qué ocurrió con las otras, pues no han logrado encontrarlas en los lugares donde acostumbraban permanecer.

Alvarado señaló que todavía están a tiempo de actualizar el registro y localizar a quienes necesitan ayuda, antes de que las bajas temperaturas se intensifiquen.

Acciones de la autoridad

Además de las personas en situación de calle, Protección Civil contempla recorridos en más de 20 domicilios de sectores periféricos para identificar familias en condiciones vulnerables y brindarles apoyo durante la temporada invernal.