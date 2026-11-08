Carlos Villarreal descarta puente peatonal en Monclova: ¿Qué sigue?

La construcción de un puente peatonal en el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera, no está contemplada por el momento.

Ante esto, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, señaló que la instalación de este tipo de infraestructura debe cumplir con diversas normativas, principalmente por las alturas y los espacios necesarios para permitir el paso de vehículos de carga y otras unidades.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, indicó que se buscará reforzar la cultura vial mediante más señalamientos, campañas de concientización y la posibilidad de instalar reductores de velocidad para disminuir los riesgos.

El edil consideró que tanto automovilistas como peatones deben asumir su responsabilidad al transitar por estas zonas, respetar las velocidades y mantener precaución para evitar accidentes. «Es mejor tener una velocidad controlada donde puedas controlar al volante ante cualquier incidencia o peatón que a lo mejor vaya pasando por esas partes», expresó.

Agregó que las prisas al conducir pueden poner en riesgo a terceras personas, por lo que llamó a los automovilistas a tomar sus tiempos y mantener una conducción responsable.

Detalles confirmados

Villarreal Pérez también mencionó que existen puentes peatonales en algunos puntos donde no se registra el uso esperado, por lo que consideró necesario revisar la pertinencia de instalar nuevas estructuras y garantizar que realmente sean utilizadas.

Finalmente, señaló que existe la posibilidad de que la iniciativa privada participe en inversiones para construir puentes peatonales, mediante esquemas que también les permitan obtener espacios publicitarios; sin embargo, estas propuestas deben ajustarse a las normativas y distancias establecidas.