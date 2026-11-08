Desfile del 20 de Noviembre: Participación del Departamento de Educación en Coahuila

El Departamento de Educación ya tiene listo el programa de participación para el desfile conmemorativo del 20 de Noviembre, en el que se contempla la presencia de entre 25 y 30 instituciones educativas, principalmente de nivel preparatoria y universidad.

Además de los planteles escolares, el contingente estará integrado por el 105 Batallón de Infantería y diversas corporaciones y agrupaciones, entre ellas Pentatlón, PVC, GRC, PAR, Policía Preventiva Municipal, GRUM, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos.

Detalles confirmados

Como parte de las novedades de este año, se contará con la participación de la Banda Monumental, pequeñas escaramuzas y un grupo de charrería, que se sumarán a las actividades para dar mayor variedad al recorrido.

También desfilará un contingente de adultos mayores del DIF, los cuatro Centros de Atención Múltiple (CAM) y el club de danza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Acciones de la autoridad

Con este programa, se prepara una amplia participación de instituciones educativas, agrupaciones civiles y corporaciones de seguridad y auxilio para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.