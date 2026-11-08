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Coahuila

Desfile del 20 de Noviembre: Participación del Departamento de Educación en Coahuila

El desfile conmemorativo del 20 de Noviembre contará con la participación de entre 25 y 30 instituciones educativas, principalmente de nivel preparatoria y universidad.

Por Staff / La Voz - 08 noviembre, 2026 - 08:59 a.m.
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      El Departamento de Educación ya tiene listo el programa de participación para el desfile conmemorativo del 20 de Noviembre, en el que se contempla la presencia de entre 25 y 30 instituciones educativas, principalmente de nivel preparatoria y universidad.

      Además de los planteles escolares, el contingente estará integrado por el 105 Batallón de Infantería y diversas corporaciones y agrupaciones, entre ellas Pentatlón, PVC, GRC, PAR, Policía Preventiva Municipal, GRUM, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos.

      Detalles confirmados

      Como parte de las novedades de este año, se contará con la participación de la Banda Monumental, pequeñas escaramuzas y un grupo de charrería, que se sumarán a las actividades para dar mayor variedad al recorrido.

      También desfilará un contingente de adultos mayores del DIF, los cuatro Centros de Atención Múltiple (CAM) y el club de danza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

      Acciones de la autoridad

      Con este programa, se prepara una amplia participación de instituciones educativas, agrupaciones civiles y corporaciones de seguridad y auxilio para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.

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