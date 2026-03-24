Carlos Villarreal inicia recarpeteo en la calle Pánfilo Natera en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque de la obra de recarpeteo en la calle Pánfilo Natera, entre Zacatecas y la avenida Leandro Valle, en la colonia San Francisco, como parte del Plan de Inversión 'Prendamos Monclova'.

La obra contempla una inversión superior a los 2.1 millones de pesos y busca mejorar las condiciones de movilidad y calidad de vida de los habitantes de este sector de la ciudad.

Durante su mensaje, el edil destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura urbana en distintos puntos de Monclova, en coordinación con los proyectos impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

'Seguimos fortaleciendo la infraestructura en los distintos sectores de nuestra ciudad, en coordinación con las obras sociales que impulsa el gobernador, para beneficio de las familias de Monclova', expresó.

Por su parte, Eduvijes Solar, vecina del sector, agradeció en representación de los habitantes la realización de la obra, señalando que se trata de una mejora largamente esperada que impactará positivamente en la calidad de vida y facilitará el tránsito vehicular en la zona.

En cuanto a los detalles técnicos, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que los trabajos incluyen el fresado y perfilado de 4 mil 550 metros cuadrados de pavimento, la aplicación de emulsiones asfálticas en la misma superficie, la colocación de 227 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, así como mil 500 metros lineales de pintura en cordones.

Con este arranque, autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar atendiendo las principales necesidades de infraestructura urbana en beneficio de la ciudadanía.