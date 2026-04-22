Monclova: Inicia construcción de red de agua potable en colonia Roma

El Gobierno Municipal y SIMAS Monclova-Frontera iniciaron la construcción de una red de agua potable en la colonia Roma, con una inversión de 683 mil 881 pesos, como parte del programa 'Mejorando el Agua para Todos'.

El arranque de obra estuvo encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el Gerente General de Simas, Eduardo Campos Villarreal, funcionarios y vecinos beneficiarios.

La obra consiste en la instalación de 112 metros de tubería de 12 pulgadas sobre la calle 5 de Mayo, entre Nápoles y Flores Magón, y beneficiará a más de 15 mil habitantes al mejorar el suministro y la presión del agua en el sector.

El proyecto se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Frontera, además de que fue gestionado por vecinos a través del municipio.

Autoridades destacaron que, con esta obra, suman cerca de 15 millones de pesos invertidos en infraestructura de agua y drenaje en Monclova, con trabajos también en colonias como El Pueblo, Guadalupe y Zona Centro.

Finalmente, reiteraron que continuarán impulsando este tipo de proyectos para mejorar el servicio y la calidad de vida de la población.