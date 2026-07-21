Carlos Villarreal arranca rehabilitación de agua potable en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Pánfilo Natera, entre las calles Zacatecas y Veracruz, en la colonia San Francisco, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova. La obra representa una inversión de 2 millones 22 mil 678.36 pesos, provenientes del programa PROAGUA 2026, y contempla la rehabilitación de 522 metros lineales de una línea principal de agua potable, con el objetivo de mejorar el suministro del servicio y beneficiar directamente a 256 habitantes del sector.

De acuerdo con la información del proyecto, los trabajos tendrán un periodo de ejecución de 12 semanas. Las labores incluyen la instalación de 522 metros lineales de tubería de cuatro pulgadas, la construcción de 64 tomas domiciliarias y la colocación de 380 metros lineales de manguera de polietileno de alta densidad de media pulgada de diámetro. Además, se realizarán 275 metros cúbicos de excavación y la colocación de 309 metros cúbicos de material de relleno, como parte de las acciones para modernizar la infraestructura hidráulica de la colonia.

Durante el arranque de la obra, el alcalde destacó que esta inversión forma parte de las acciones del Plan de Inversión Prendamos Monclova para fortalecer los servicios básicos y mejorar el abasto de agua potable en distintos sectores del municipio.