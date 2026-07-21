Carlos Villarreal supervisa la rehabilitación de la Unidad Deportiva en Monclova

La segunda etapa de rehabilitación de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha estará concluida entre finales de octubre y principios de noviembre, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez durante un recorrido de supervisión por la obra.

El edil explicó que los trabajos actuales se concentran en mejorar la accesibilidad al complejo deportivo mediante la nivelación del acceso principal, atendiendo recomendaciones realizadas por administraciones anteriores y observaciones relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad. "Se está haciendo toda la entrada a un solo nivel para generar un acceso más incluyente y funcional para todos los usuarios", señaló.

Como parte de esta fase también avanza la rehabilitación del Auditorio Hermano Rangel, donde se ejecutan trabajos de climatización y obras complementarias para ofrecer mejores condiciones a deportistas y asistentes. Villarreal Pérez destacó que recientemente fue entregada la cancha de tochito y que continúan las adecuaciones en la explanada principal, donde se habilitará un área concentrada para venta de alimentos y snacks durante torneos y eventos deportivos.

El Presidente Municipal indicó que el objetivo es que esta etapa quede terminada a finales de octubre o principios de noviembre, ya que se analiza la posibilidad de realizar en ese recinto el Segundo Informe de Gobierno. Añadió que la tercera y última etapa del proyecto se desarrollará durante 2027 e incluirá adecuaciones en el Milo Martínez, así como mejoras en los campos de softbol y de béisbol infantil.

El alcalde señaló que la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha representará una inversión cercana a 100 millones de pesos, recursos que serán aportados de manera conjunta por el Municipio y el Gobierno del Estado durante la presente administración.