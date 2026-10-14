Inicia Carlos Villarreal rehabilitación de agua potable en Monclova

El Gobierno de Monclova inició la rehabilitación de la línea de agua potable en la colonia Miravalle 4, con una inversión de 600 mil pesos y trabajos que se estiman concluir en 45 días.

La obra se realiza sobre la calle Paseo de las Yucas, entre Paseo del Valle y Ciprés, e incluye la sustitución de 127 metros lineales de tubería de asbesto por PVC, así como la rehabilitación de ocho descargas y ocho tomas domiciliarias.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha los trabajos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que la tubería existente ya cumplió su vida útil, por lo que se determinó sustituirla para mejorar la infraestructura hidráulica del sector. Detalló que el proyecto se desarrolla en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y forma parte de un programa federal.

Valenciana precisó que los trabajos se concentrarán únicamente en la línea de agua potable, debido a que no se han identificado problemas en la red de drenaje de ese tramo.