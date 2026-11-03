Intento de estafa en redes sociales tras pérdida de teléfono en Monclova

La noche de este lunes, una mujer identificada como Astrid subió a redes sociales la fotografía de un teléfono con una carátula color azul de un osito cariñosito, ofreciendo recompensa debido a que a su hija se le perdió en el Pasaje de Boomer, en el centro de Monclova. En la publicación, la afectada incluyó dos números de celular para contacto.

Intento de Estafa a Través de Redes Sociales

Tiempo después, una mujer de nombre Cintia intentó estafarla, asegurándole que tenía el celular en su poder, para lo cual creó, mediante inteligencia artificial, una foto del aparato en sus manos. La presunta estafadora intentaba pedir 250 pesos, pero exigía que se le hiciera un depósito o transferencia para devolverlo en la colonia Praderas.

Astrid estaba dispuesta al pago, pero exigía hacer el trueque personalmente, a lo que su interceptora no accedió.

Tras discusiones y amenazas de parte de la estafadora, el caso volvió a redes sociales en una publicación que se hizo viral en poco tiempo, logrando que personas de otras partes de la república e incluso del extranjero se reportaran tras leer el caso.

Recuperación del Teléfono Perdido

Finalmente, apareció la verdadera persona que tenía en su poder el teléfono celular, debido a que se lo encontró en el sitio donde se dijo originalmente que se había perdido, por lo que la menor logró recuperar su dispositivo móvil.