Carlos Villarreal inicia rehabilitación de cancha deportiva en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, puso en marcha la rehabilitación de la cancha deportiva de la colonia Asturias, obra que contará con una inversión superior al millón de pesos y un periodo estimado de ejecución de dos meses.

Los trabajos forman parte del programa ¡En Equipo Le Entramos!, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con el Municipio, para mejorar los espacios deportivos y ofrecer mejores condiciones a los usuarios.

Detalles confirmados

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, explicó que el proyecto contempla reforzar la malla ciclónica perimetral y elevar a cuatro metros la protección en las zonas de las porterías, para evitar que los balones salgan del campo durante los encuentros.

También se construirán sanitarios para hombres y mujeres, en una superficie de 24 metros cuadrados, además de sustituir los reflectores de halógeno por luminarias LED, con el propósito de mejorar la iluminación de la cancha.

Impacto en la comunidad

Valenciana indicó que la obra se desarrolla mediante la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, como parte del esquema de inversión que fortalece el programa Prendamos Monclova. Con estas mejoras se busca ofrecer instalaciones más funcionales para los futbolistas y sus familias, así como fortalecer las condiciones para la práctica deportiva en este sector de la ciudad.