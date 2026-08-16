Carlos Villarreal supervisa reparación del camino rural en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova inició los trabajos de reparación del camino rural del ejido San Miguel, luego de los daños ocasionados por las fuertes lluvias registradas en la ciudad.

Los trabajos fueron autorizados por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y se realizan a través de las direcciones de Obras Públicas y Fomento Agropecuario, con el objetivo de restablecer las condiciones de tránsito hacia las comunidades rurales.

El director de Fomento Agropecuario, Luis Gutiérrez, supervisó las labores junto con habitantes de la zona rural, quienes constataron el arranque y continuidad de la obra.

Durante la jornada se observó el despliegue de maquinaria pesada y unidades de trabajo para rehabilitar el camino y dejarlo en condiciones adecuadas para el tránsito de los habitantes.

El comisariado ejidal, José Alvarado, y los ejidatarios expresaron su satisfacción por el inicio de los trabajos de reparación, luego de que las lluvias dañaran y deterioraran la vialidad rural.