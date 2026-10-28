Carlos Villarreal invita a disfrutar del Festival de la Calabaza en Monclova

Monclova, Coahuila, 28 de octubre de 2026.- El Festival de la Calabaza continúa con gran éxito en las instalaciones del Ecoparque Monclova, donde familias de la ciudad y la región han disfrutado de sus atractivos y actividades recreativas. El gobierno municipal, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de este evento, que concluirá el próximo domingo 1 de noviembre, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Durante esta última semana, las y los visitantes podrán disfrutar de los escenarios decorados con motivos de otoño, espacios para fotografías, figuras alusivas a la temporada y diversas actividades para compartir en familia. El jueves 29 de octubre el Ecoparque permanecerá abierto de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche; viernes 30 y sábado 31 de octubre, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche; y el domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el evento de clausura.

Como parte de la programación especial del sábado 31 de octubre se realizarán actividades para toda la familia: Dulce o truco para los niños, de 4:00 a 5:30 de la tarde; baile sorpresa a cargo de Academia Weekend, de 6:00 a 6:30 de la tarde; música con alumnos del Tec Monclova, de 6:30 a 8:00 de la noche; y desfile de disfraces, de 7:00 a 8:00 de la noche.

"Queremos que las familias aprovechen estos últimos días para convivir, disfrutar de los atractivos del Ecoparque y compartir momentos especiales con sus seres queridos. Seguiremos impulsando actividades que fortalezcan nuestras tradiciones y permitan a niñas y niños crear grandes recuerdos", señaló el alcalde.

El gobierno municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado para promover eventos que fortalezcan la convivencia familiar, impulsen las tradiciones y contribuyan a ofrecer más espacios de recreación para las familias de Monclova.