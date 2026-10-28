Diego Garduño apoya a adultos mayores en Múzquiz: Convivencia en el asilo

MÚZQUIZ, COAH.- Más allá de las labores de apoyo e insumos materiales otorgados de manera voluntaria al Asilo de Ancianos "San Judas Tadeo" a través del personal de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, dicha acción dejó momentos de convivencia, escucha y alegría en cada uno de los adultos mayores, quienes encontraron en los visitantes algo invaluable: tiempo y atención.

La mañana de este pasado miércoles, personal de la dependencia regional, encabezado por el delegado, licenciado Diego Garduño Guzmán, acudió al asilo en coordinación con estudiantes del Plantel Conalep Múzquiz, a cargo del licenciado Juan Carlos Garza Cavazos; lo anterior para colaborar en acciones de limpieza y compartir un espacio de cercanía con los residentes.

Expresó el delegado que dichas acciones se realizan por instrucciones del fiscal general del Estado, Mtro. Federico Fernández Montañez, a través de la Agencia de Investigación Criminal, los Ministerios Públicos y personal de Servicios Periciales.

En el lugar fueron recibidos por personal del inmueble que representa el licenciado Jesús Ramos Jiménez, presidente del Patronato del Asilo de Ancianos.

Como parte de la actividad solidaria, los participantes llevaron de manera voluntaria insumos de higiene personal para los abuelitos y abuelitas.

Sin embargo, entre los momentos más significativos destaca la oportunidad de conversar con ellos, escuchar sus vivencias y reconocer el valor de sus experiencias.

Los adultos mayores agradecieron y reconocieron esta noble y loable labor, especialmente la convivencia y el tiempo que los servidores públicos dedicaron a escucharlos, en una jornada que les permitió compartir recuerdos y sentirse acompañados.

La autoridad señaló que, además de atender las tareas de investigación, la institución busca fortalecer la proximidad social con todos los sectores de la comunidad.

"Porque trabajando en equipo construimos la mejor Fiscalía de México", reiteró el delegado, Diego Garduño Guzmán.