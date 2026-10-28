El Congreso de Coahuila designará a Ulises Cárdenas como alcalde sustituto

MÚZQUIZ, Coah. - Durante los próximos días, el Congreso del Estado de Coahuila sesionará para definir quién ocupará el cargo de alcalde sustituto de San Juan de Sabinas.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, confirmó que, por el momento, Ulises Cárdenas Herrera está a cargo del despacho de la Presidencia, en tanto se toma una decisión sobre la designación definitiva.

El funcionario estatal señaló que mantienen una relación de colaboración con Cárdenas Herrera, particularmente en los temas relacionados con el suministro de agua potable y el drenaje, en los que, dijo, ha mostrado participación y disposición para trabajar de manera coordinada.

"Llevamos una extraordinaria relación con él, de hecho, en todo lo que tiene que ver con el tema de agua y drenaje, hemos visto una gran participación y colaboración del alcalde", expresó Pimentel González.

Asimismo, indicó que tiene conocimiento de que el encargado del despacho está tomando decisiones orientadas a dar mayor transparencia y orden a la administración municipal, además de mantener el contacto con la ciudadanía.

Cabe señalar que Ulises Alan Cárdenas Herrera fue presentado como la propuesta oficial para ocupar el cargo de alcalde sustituto, decisión que deberá formalizarse conforme al procedimiento correspondiente.