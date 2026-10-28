SIMARC supera crisis de agua en Sabinas con nuevas perforaciones

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Durante el verano del presente año, SIMARC invirtió 9 millones de pesos en un programa emergente para la solución de agua potable en Sabinas, informó el gerente general, licenciado Carlos García Vega.

Explicó que en esta cuenca, específicamente Sabinas, se enfrentaron 53 días de crisis extrema por altas temperaturas, con pozos abatidos y la necesidad de excavar y equipar de manera emergente.

Como parte de las acciones, se perforaron dos pozos nuevos, El Mezquite Dos y Flores Magón Tres, que hoy representan un soporte importante para el próximo verano 2027.

Señaló que la emergencia superó al sistema y a la sociedad, con el río completamente seco durante meses ante la falta de lluvias. La situación cambió a partir del 16 de octubre, cuando iniciaron las precipitaciones, lo que permitió la recuperación de los niveles hídricos de tal manera que, a partir del 19 de octubre, ya no fue necesario apagar los pozos.

Destacó que con una obra emergente en la línea de limitación de los rebombeos de las maquiladoras se logró dar solución a colonias con problemática de décadas, como La Retama, colonia Los Manzanos y Sabinas 50, que desde hace siete y ocho años no contaban con agua potable. Actualmente esos fraccionamientos, dijo, ya tienen servicio de agua y se dejó de depender del abasto por pipas.

Precisó que durante los 53 días de crisis se distribuían 500 mil litros diarios en pipas, de lunes a domingo, mientras que actualmente en tres días solo se ha utilizado una pipa de 10 mil litros, lo que refleja que la crisis fue superada.

Añadió que la inversión de carácter emergente, autorizada por el gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, incluyó perforaciones exploratorias y estudios previos ante la complejidad de la zona para encontrar agua apta para consumo humano.

García Vega enfatizó que el sistema se está fortaleciendo con planeación a futuro para que no se repita una crisis similar en el verano de 2027.

Con el trabajo conjunto de la ciudadanía, el gobernador y los alcaldes, incluido Chano Díaz, en Sabinas se brinda un buen servicio de agua a la población de Sabinas.

Reconoció finalmente el entrevistado que los ciudadanos fueron los que más padecieron la situación y que el organismo nunca dejó de dar la cara para atender la emergencia.