Detienen a mujer tras accidente en Múzquiz que dejó a motociclista lesionada

MÚZQUIZ, Coah.- Una mujer fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público luego de protagonizar un accidente vial en el que resultó lesionada una motociclista, en el cruce de las calles Diagonal M. Acosta, entronque con el barrio El Cuartel.

De acuerdo con el reporte del Mando Coordinado Policial, los hechos ocurrieron este pasado miércoles cuando Ana Rosa N., de 23 años, circulaba de sur a norte por el bulevar, a bordo de una motocicleta Italika FT150, negra con verde y sin placas de circulación.

En el mismo sentido transitaba una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2025, conducida por Ana Patricia N., de 38 años, quien presuntamente intentó realizar una vuelta en U desde el carril izquierdo, lo que provocó el impacto contra la motocicleta y ocasionó que la conductora cayera.

A consecuencia del percance, la afectada presentó raspaduras en ambos brazos, sangrado en la nariz y lesiones en la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja, a cargo de Deysi Olguín y un elemento más, acudieron en la ambulancia COAH-103 para brindarle atención prehospitalaria.

Debido a las lesiones, los socorristas informaron que la joven sería trasladada al Hospital General para una valoración médica más completa.

La motocicleta presentó daños en el manubrio, el cárter y el soporte de los pies, mientras que la camioneta registró afectaciones en la fascia delantera y daños en el costado izquierdo.

Por su parte, Ana Patricia N. quedó detenida y fue puesta a disposición del Ministerio Público por los presuntos delitos de daños y lesiones, además de lo que resulte de las investigaciones. Ambas unidades fueron trasladadas al corralón de Grúas Salas.