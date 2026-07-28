Monclova se prepara para el Medio Maratón 2026: inscripciones abiertas

Monclova, Coah.- El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, invita a las y los corredores, así como a las familias de la región, a participar en el Medio Maratón Monclova 2026, que se celebrará el próximo 18 de octubre.

En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el Gobierno Municipal continúa impulsando a Monclova como un destino atractivo para la realización de competencias de alto nivel, además de fomentar estilos de vida saludables y generar una importante derrama económica para el comercio y los servicios locales.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para esta competencia, que reunirá a participantes de Monclova, de distintos estados de la República y del extranjero. Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria, las categorías y realizar su inscripción a través del sitio oficial mmmonclova2026.com, donde encontrarán toda la información del evento.

El Medio Maratón Monclova 2026 contará con las categorías Elite en las ramas varonil y femenil; categorías por edad de 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años y más; además de las categorías de Relevos Mixtos (7 × 3 km y 3 × 7 km), Personas con alguna discapacidad (categoría única mixta) y Mejor Monclovense. La bolsa de premiación contempla 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos para los tres primeros lugares de la categoría Elite; 8 mil, 5 mil y 3 mil pesos para los tres primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas; y 7 mil, 5 mil y 3 mil pesos para los equipos ganadores de las pruebas de relevos.

El alcalde Carlos Villarreal invitó a la ciudadanía a formar parte de esta gran fiesta deportiva. "Queremos que el Medio Maratón Monclova siga creciendo año con año. Será una gran oportunidad para que corredores y sus familias disfruten de nuestra ciudad y para demostrar que Monclova tiene la capacidad de organizar eventos de primer nivel", expresó.

Con este Medio Maratón, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la sociedad para impulsar eventos que promuevan el deporte, fortalezcan el turismo deportivo y continúen proyectando a Monclova como una ciudad dinámica, competitiva y con capacidad para recibir competencias de talla nacional e internacional.