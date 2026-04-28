Carlos Villarreal encabeza Cabildo Infantil 2026 en Monclova

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la formación cívica desde la infancia, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la sesión del Cabildo Infantil 2026, una iniciativa impulsada a través del DIF Monclova.

Durante la sesión, Cruz Alejandro Valero Vázquez, alumno de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, tomó protesta como alcalde infantil, junto a 21 alumnas y alumnos de quinto y sexto grado que integraron de manera simbólica este órgano de gobierno.

Este ejercicio se fortalece a través del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, impulsando acciones que promueven la formación cívica y la participación de la niñez en la vida pública.

En el desarrollo de la sesión, que contó con la participación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las y los integrantes del Cabildo Infantil presentaron propuestas enfocadas en el respeto, la igualdad y la inclusión, compartiendo ideas y reflexiones sobre cómo contribuir a construir una mejor comunidad.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de generar estos espacios para la niñez: "Hoy vemos a niñas y niños participando, expresándose y aprendiendo que su voz cuenta. Queremos que desde ahora se involucren, conozcan sus derechos y formen parte de la construcción de un mejor Monclova".

En el evento estuvieron presentes el maestro José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro; José Alberto Medina Martínez, secretario del Ayuntamiento; y Clara Yuridia Briseño, directora de Educación Municipal.

Con esta iniciativa el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, instituciones educativas y organismos de la sociedad civil, impulsando acciones que fortalezcan la formación de niñas y niños, promoviendo valores, participación y ciudadanía responsable en Monclova.