Villa de Palaú rinde homenaje a Ricardo Hernández Rocha, minero recuperado

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Al filo del mediodía de este sábado, partió el cortejo fúnebre con los restos mortales del minero Ricardo Hernández Rocha, rumbo al Panteón Santa Rosa de esta Villa.

La comunidad se reunió para acompañar al trabajador en su última morada, en un acto cargado de solemnidad y respeto.

En punto de las 12:00 horas, familiares y amigos iniciaron el recorrido desde la Capilla Martínez, ubicada en el centro de la localidad. Con profundo dolor, pero también con la satisfacción de recibirlo en casa, los presentes caminaron juntos hasta el camposanto, donde se le rindió homenaje póstumo.

Tal como se había informado, los restos del minero fueron entregados de manera digna a su familia en la Ciudad de México, antes de ser trasladados a esta Villa.

Hernández Rocha es uno de los trabajadores de Pasta de Conchos, complejo carbonífero donde ocurrió la tragedia el 19 de febrero de 2006, que dejó atrapados a 63 obreros y un saldo de 65 fallecidos.

Homenaje a un héroe

Con este acto, se marca la recuperación del minero número 24 de las entrañas de la mina, sumándose a los dos cuerpos que fueron rescatados al año siguiente del siniestro.

La entrega de los restos representa un paso más en el largo proceso de justicia y memoria para las familias que aún esperan por sus seres queridos.

Esperanza para más familias

Cabe señalar que aún está pendiente el arribo del cuerpo del minero Isabel Minjarez Yáñez, quien sería el obrero número 25 identificado y recuperado en Pasta de Conchos.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta y solidaria, en espera de que más familias puedan cerrar el ciclo de duelo que se abrió hace ya dos décadas.