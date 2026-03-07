Nostalgia en Palaú por demolición de histórica Carnicería Guadalupana

VILLA DE PALAÚ, COAH. — Con más de medio siglo de tradición y servicio a los habitantes del municipio de Múzquiz y comunidades cercanas, el edificio que albergó a la emblemática "Carnicería Guadalupana" fue demolido recientemente.

La noticia generó un profundo sentimiento de nostalgia entre los pobladores, quienes observaron cómo se desplomaban los muros que durante décadas sostuvieron un espacio de convivencia y abastecimiento.

La carnicería, ubicada sobre el bulevar Hidalgo, fue reconocida no solo por la calidad de sus productos, sino también por la imagen de la Virgen de Guadalupe que adornaba su fachada en este emblemático lugar, convirtiéndose en un símbolo de identidad para la comunidad.

En sus últimos años de operación, el establecimiento fue atendido por Don Arturo Olguín, quien se ganó el cariño y la confianza de los clientes gracias a su trato cercano y amable.

La demolición de la Carnicería Guadalupana

La demolición del inmueble se llevó a cabo el pasado jueves bajo la supervisión de elementos de Bomberos y Protección Civil. Las autoridades brindaron seguridad alrededor del área con el objetivo de prevenir accidentes y exhortaron a la ciudadanía a evitar transitar cerca del lugar mientras se realizaban los trabajos.

Recuerdos de la comunidad

Vecinos y antiguos clientes compartieron recuerdos sobre las visitas a la carnicería, destacando que, más allá de ser un negocio, representaba un punto de encuentro y tradición familiar.

Para muchos, la caída de sus muros simboliza el cierre de una etapa que marcó la vida cotidiana de varias generaciones de todo el municipio de Múzquiz.

Aunque el espacio físico ya no existe, la "Carnicería Guadalupana" permanecerá en la memoria colectiva como un referente de la historia local.

Su legado, transmitido a través de las experiencias de quienes la frecuentaron, seguirá vivo en las narraciones y recuerdos de la comunidad que la vio mantenerse durante el paso de los años, crecer económicamente y finalmente desaparecer.