Extinguen incendio forestal en Maderas del Carmen

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — El incendio forestal registrado en la serranía de Maderas del Carmen fue sofocado en su totalidad 48 horas después de haber sido reportado, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal.

La rápida movilización de brigadistas y autoridades permitió contener el siniestro que amenazaba con expandirse en una zona de gran riqueza natural.

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego consumió alrededor de 17 hectáreas de flora, de las cuales un 60 % correspondió a matorral y el 40 % restante a pastizal.

La afectación representa un golpe importante para el ecosistema local; sin embargo, las autoridades destacaron que la intervención oportuna evitó daños mayores en áreas de mayor densidad forestal.

El siniestro fue reportado el pasado 4 de marzo cerca de las 13:40 horas, lo que activó de inmediato el desplazamiento de brigadistas hacia la zona afectada.

Desde ese momento se implementaron estrategias de control y combate al fuego con el objetivo de reducir riesgos para la población y preservar la biodiversidad de la región.

Las investigaciones preliminares determinaron que la causa del incendio fue una descarga eléctrica. Para sofocar las llamas participaron 24 elementos de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), 20 brigadistas rurales, además de personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cinco integrantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 12 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y ocho más del Museo Maderas.

El director de Protección Civil Municipal reconoció la labor conjunta de las distintas dependencias y brigadistas, subrayando que la coordinación interinstitucional fue clave para extinguir el fuego en un lapso de 48 horas.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier indicio de incendio, con el fin de proteger las áreas naturales de Múzquiz y sus alrededores.