Monclova recibe atención médica y seguridad en Macrobrigada

Monclova, Coah. - El alcalde Carlos Villarreal encabezó la Macrobrigada de Salud y Seguridad, realizada en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, en el Auditorio Salvador Kamar. Durante esta jornada se acercaron de manera gratuita servicios de salud, prevención, seguridad pública y atención para mascotas a las familias monclovenses.

Esta actividad fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, con la participación de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y la estrategia Mejora Coahuila.

Se ofrecieron consultas médicas, detección de diabetes e hipertensión, vacunación, pruebas de Papanicolaou, mastografías, exploración clínica de mama y pruebas rápidas de VIH y hepatitis.

Asimismo, se brindaron servicios para el cuidado de las mascotas, como vacunación antirrábica, desparasitación, atención preventiva y revisión de heridas. También se reforzaron las acciones contra enfermedades transmitidas por vector mediante control larvario, entrega de abate, descacharrización y fumigación.

En materia de seguridad, las familias tuvieron acceso a información a través de la Unidad Móvil de Prevención, acciones de proximidad de las corporaciones estatales y municipales, así como pláticas del programa "Aplícate".

Al encuentro asistieron el secretario de Salud de Coahuila, Dr. Eliud Felipe Aguirre Vázquez; el subsecretario de Gobierno de la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; y la subsecretaria de Proximidad Social y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, Gabriela Franyutti García.

"Cuando trabajamos en equipo, los servicios llegan más cerca de la gente. Esta macrobrigada es resultado de la coordinación que mantenemos con nuestro gobernador Manolo Jiménez y con las dependencias estatales para acercar atención, prevención y seguridad a las familias de Monclova. Vamos a seguir trabajando juntos y recorriendo nuestra ciudad para atender lo que nuestra gente necesita", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y las distintas instituciones para llevar más servicios, prevención y atención directa a las colonias de Monclova.