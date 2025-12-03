Saltillo: 100 nuevos policías se gradúan bajo Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la graduación de 100 policías municipales que se sumarán para reforzar el estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"En Saltillo, la seguridad es la prioridad de prioridades. Por ello hoy reconocemos a las 51 mujeres y 49 hombres que concluyen su preparación y se integran al servicio de Saltillo. Son las 2 primeras generaciones de esta administración, alineadas a los ejes de Justicia Cívica, Proximidad, Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Cultura de la Legalidad", dijo.

¿Qué declaró Javier Díaz sobre la seguridad en Saltillo?

Javier Díaz mencionó a las y los graduados que su disciplina, compromiso y vocación serán fundamentales para mantener a la ciudad como ejemplo nacional en seguridad.

"Somos la capital más segura del país y ejemplo nacional por el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la ciudadanía, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y las Fiscalías Estatal y Federal, aquí la seguridad se construye todos los días", destacó.

El alcalde señaló, además, que este año se invirtieron más de mil millones de pesos en seguridad, formación, tecnología, infraestructura, equipamiento y formación del personal.

"No bajamos los brazos en materia de seguridad; felicito a las mujeres por su compromiso en el tema más importante de nuestra sociedad, sientan y sepan que todos los días tendrán nuestro respaldo, porque Saltillo confía en ustedes", recalcó en su mensaje dirigido a los graduados.

Detalles de la graduación de nuevos policías en Saltillo

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de seguridad pública, pidió a las y los nuevos elementos honrar a la mejor Policía de México.

"Saltillo es la base donde se han consolidado los esfuerzos del Modelo Coahuila, ejemplo nacional en profesionalización y resultados en materia de seguridad", señaló Gutiérrez Rodríguez.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de seguridad y protección ciudadana, mencionó que las y los cadetes se prepararon de manera teórica y práctica durante 7 meses en modalidad de internamiento.

"Hoy se gradúan y se convierten en policías, se incorporan a una de las policías municipales más efectivas y confiables del país y a una comisaría de seguridad especializada donde según las capacidades de cada uno de ustedes podrán hacer carrera policial", dijo.

El comisionado les exhortó a mantener su vocación y a dar un extra en su servicio, porque es lo que ha hecho que Saltillo sea actualmente un referente nacional en múltiples áreas, en economía, en calidad de vida y en inversiones.

"Y sepan que en todo esto hay un factor que siempre está presente y se toma en cuenta: la seguridad", refrendó Miguel Ángel Garza Félix.

A nombre de las y los graduados, el cadete Rafael Alejandro Calzoncit Nava agradeció por la confianza y oportunidad.

"Ofrecemos dar los resultados que exige su liderazgo y entrega, alcalde Javier Díaz; porque ser policía es un concepto más amplio e integral y nos debemos a la ciudadanía", concluyó.

En el evento de cierre de programas y graduación de cadetes 2025 se entregaron constancias a elementos activos por acreditar el Curso de Competencias Básicas de la Función Policial y constancias de acreditación del Programa Anual de Actualización para Elementos en Activo, además de la entrega simbólica de reconocimiento para instructores de la Academia Municipal de Policía.

Durante la ceremonia de graduación estuvieron presentes el coronel de infantería de Estado Mayor Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; el teniente Emanuel Talavera González, comandante de la Estación Saltillo de la Guardia Nacional; Mario Mata Quintero, primer regidor del Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito; Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Hugo Fernando García Chavarín, subdelegado de la Fiscalía General de la República en Saltillo, y Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia Municipal.