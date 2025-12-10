Carlos Villarreal Pérez confirma aguinaldos para trabajadores en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova prepara una derrama económica de 15 millones de pesos para el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año a sus trabajadores, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien adelantó que el recurso deberá quedar cubierto a más tardar el 20 de diciembre.

El edil explicó que actualmente se concluyen las proyecciones financieras para garantizar que la prestación se refleje en tiempo y forma, tanto para personal sindicalizado como para quienes laboran bajo contrato. "Tenemos que cubrir a más tardar el 20 de diciembre; ahorita estamos terminando la proyección para que se vea reflejado en esa fecha. Hay compromisos con el tema sindical y también con quienes tienen contrato con la administración. Son alrededor de 10 a 15 millones de pesos que estamos generando para poder absorber esta prestación de los trabajadores", detalló.

Villarreal Pérez señaló que, pese al próximo periodo vacacional, las áreas operativas mantendrán actividades para asegurar la continuidad de los servicios públicos, mientras que la Administración trabaja para sostener finanzas sanas y generar los recursos necesarios.

Destacó que campañas de regularización, como el programa de actualización del impuesto predial en coordinación con notarios, han tenido buena respuesta ciudadana, lo que ha permitido fortalecer la economía municipal. "Todo es una labor que debemos seguir haciendo para dar mejores servicios, las mejores condiciones y que haya un crecimiento para todos", expresó el alcalde.