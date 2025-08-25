Monclova recibe fondos para obras de agua y drenaje

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el municipio ha recibido 8 millones de pesos a través del programa PROAGUA de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), recursos que serán destinados a obras de agua y drenaje en distintos sectores de la ciudad.

El anuncio se dio tras la reunión que sostuvo el edil con el Dr. Luis Carlos Alatorre, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de CONAGUA, donde se dio seguimiento al avance de los proyectos 2025 de PROAGUA.

"Estuvimos gestionando con CONAGUA y este año asignaron a Monclova un recurso de casi 8 millones de pesos para obras de agua y drenaje. Estamos cumpliendo con los temas técnicos y en proceso de subir los catálogos al sistema, de manera que las obras se estarán ejecutando entre agosto y octubre, que es el cierre del programa", explicó Villarreal Pérez.

El alcalde destacó que estas acciones se suman al Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el respaldo del gobernador y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, logrando la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Aunque las obras específicas aún están en proceso de autorización en el sistema, se contempla un paquete de alrededor de 15 proyectos en colonias con alta necesidad de infraestructura básica como Oscar Flores Tapia, Lomas de San Miguel y Veteranos (segundo y tercer sector).

"Son recursos que no teníamos contemplados y que vendrán a fortalecer el sistema de agua y drenaje. Una vez concluidos estos trabajos, podremos pasar a pavimentaciones y recarpeteos para mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses", subrayó el alcalde.