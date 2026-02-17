Carlos Villarreal Pérez proyecta 700 millones en obras para Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que el municipio proyecta alcanzar nuevamente una inversión cercana a los 700 millones de pesos en obras durante este año, similar a la ejercida en 2025.

El edil explicó que al inicio de 2026 se anunció el Plan de Inversión "Prendamos Monclova", con una bolsa inicial de 420 millones de pesos destinada a rubros como seguridad, infraestructura, programas sociales, imagen urbana y desarrollo económico.

Recordó que en su informe de gobierno se dio a conocer que durante 2025 se aplicaron 700 millones de pesos en obras, por lo que la meta es mantener ese ritmo de inversión para este año.

Detalló que, tras el reciente anuncio del gobernador sobre 130 millones de pesos en obras sociales, la inversión acumulada ya alcanza aproximadamente 550 millones de pesos.

A ello se sumarán otros 100 millones destinados a la rehabilitación y remodelación de la vialidad conocida como Puerta 4.

"Ahí nos vamos acercando a los 650 millones de pesos y seguimos tocando puertas para llegar nuevamente a los 700 millones", señaló.

El alcalde adelantó que en los próximos días arrancarán obras de recarpeteo en la calle Chapultepec, así como trabajos en sectores como Óscar Flores Tapia, Ampliación Las Flores y Monclova 400, además de diversas acciones de agua potable, drenaje, pavimentación y mejoramiento urbano en diferentes colonias.

Indicó que estas obras forman parte de la estrategia estatal Mejora Coahuila, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de las familias mediante infraestructura y servicios.

"Ese es el principal objetivo, trabajar parejo en los diferentes sectores, fortalecer la ciudad y generar mejores oportunidades para todos", concluyó.