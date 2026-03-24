Monclova recibirá 650 millones para obras sociales y desarrollo

Más del 10 por ciento de los 2 mil millones de pesos anunciados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas dentro del programa "Obras Sociales a Pasos de Gigante", serán destinados a Monclova, donde se proyecta una inversión conjunta de alrededor de 650 millones de pesos entre el estado y el municipio.

Así lo informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que estos recursos permitirán atender diversas obras prioritarias en distintos sectores de la ciudad, conforme a lo establecido en el Plan de Inversión "Prendamos Monclova".

El edil explicó que, en una primera etapa, el municipio contempla una inversión inicial de 420 millones de pesos, a la que se sumarán recursos estatales por 100 millones de pesos, anunciados recientemente por el gobernador durante un evento en Piedras Negras, particularmente para proyectos relacionados con la puerta 4 de AHMSA.

Asimismo, detalló que se prevé una bolsa adicional de aproximadamente 90 millones de pesos, sujeta al avance de distintos proyectos en áreas como infraestructura educativa, obras sociales, acciones del ICIFED, seguridad, atención en salud mental con la construcción del CESAME, así como pavimentación y recarpeteo, rubros en los que el estado aportaría cerca de 40 millones de pesos.

"Hay muchas obras prioritarias; cada sector está considerado. En la presentación del Plan de Inversión ´Prendamos Monclova´ se definieron estas acciones como parte del orden del día", señaló el alcalde.

Finalmente, Villarreal Pérez subrayó que el objetivo es continuar gestionando recursos y fortaleciendo la coordinación con el gobierno estatal para concretar más proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad.

"Lo que se tiene que hacer es seguir gestionando y trabajando para encontrar el cómo sí de las cosas y continuar atrayendo mayor inversión para Monclova", concluyó.