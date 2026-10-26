Se construirá techumbre en la Escuela Primaria Cuauhtémoc

Tras la conformación oficial del comité proobra, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció la construcción de una techumbre estructural en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Obrera Norte, como parte de un paquete de infraestructura educativa que beneficia a diversos planteles del municipio.

El edil explicó que el proyecto avanzó a su segunda etapa operativa tras las gestiones realizadas de manera conjunta por la comunidad escolar, la directiva, supervisores de sector y la Secretaría de Educación Pública del Estado.

Villarreal Pérez detalló que la administración municipal trabaja actualmente en la edificación de dos techumbres en las colonias Buenos Aires y Ramos Arizpe, a las que se sumarán tres estructuras más ya autorizadas, entre las que se incluye la de la primaria Cuauhtémoc.

El munícipe reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal de sumar esfuerzos con los padres de familia y el sector educativo para dotar de espacios adecuados y seguros a la niñez monclovense, garantizando el desarrollo integral de las escuelas locales.