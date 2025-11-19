Carlos Villarreal Pérez arranca obras de recarpeteo en calle Aragón de Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el arranque oficial a la obra de recarpeteo de la calle Aragón, en el tramo comprendido entre Cuauhtémoc y 2 de Abril, en la Colonia El Pueblo, una acción que forma parte del programa de obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Con una inversión de $896,879.97 pesos, se intervendrán más de 200 metros lineales, beneficiando directamente a las familias que habitan este sector.

El proyecto contempla 1,860 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, 1,860 litros de emulsiones, 93 metros cúbicos de carpeta asfáltica caliente, además de 406 metros lineales de cordón de concreto hidráulico y la aplicación de pintura para la correcta delimitación vial.

Durante el arranque, el alcalde Carlos Villarreal Pérez agradeció la coordinación permanente con el Gobierno del Estado, que ha permitido avanzar en la mejora de la infraestructura urbana de Monclova. "Seguiremos trabajando con hechos y resultados en favor de todas las familias de Monclova, en cada sector de nuestra ciudad", expresó.

Uno de los beneficiarios, Juan Pablo Alba de Hoyos, destacó que esta obra representa una mejora importante para su calidad de vida y la de sus vecinos. "Agradecemos estos trabajos, ya que por mucho tiempo la calle había requerido atención", señaló.

La obra forma parte del compromiso de la administración municipal por recuperar y dignificar las vialidades, mejorando la movilidad y brindando mayor seguridad a los ciudadanos.