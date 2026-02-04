Monclova: vecinos celebran la pavimentación de calle Viesca con Carlos Villarreal Pérez

En un ambiente de armonía y agradecimiento, vecinos de la colonia Oscar Flores Tapia recibieron al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, con una convivencia en la que compartieron los sagrados alimentos como muestra de reconocimiento por la pavimentación de la calle Viesca, obra largamente esperada por las familias del sector.

La reunión se desarrolló en un entorno de cercanía y cordialidad, donde decenas de habitantes del sector se dieron cita para convivir con el edil y expresar personalmente su gratitud por los trabajos realizados.

La pavimentación representa un beneficio directo para una de las zonas con mayor rezago en infraestructura vial, por lo que los vecinos destacaron las mejoras visibles durante la actual administración municipal.

Estas acciones, señalaron los asistentes, fortalecen la relación entre ciudadanía y gobierno al atender demandas planteadas directamente por la comunidad y traducirlas en beneficios colectivos que impactan la calidad de vida del sector.

El pastor Valentín Bustos Cabrera, guía del centro de rehabilitación Esperanza y Amor, explicó que la pavimentación responde a una petición que durante años fue planteada ante autoridades municipales y estatales, debido a los problemas constantes que enfrentaban las familias de la colonia.

Detalló que por largo tiempo la calle Viesca presentaba baches, lodo y complicaciones para el tránsito, especialmente en temporada de lluvias, cuando se registraban inundaciones que dejaban vehículos varados e incluso provocaban accidentes.

"Era una situación complicada para todos, sobre todo para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que transitan diariamente por esta zona, así como para adultos mayores y personas que se dirigían a sus centros de trabajo", señaló.

Bustos Cabrera destacó que la obra beneficia no solo a quienes viven en las calles intervenidas, sino a todo el sector, al mejorar la movilidad y la seguridad vial tanto para peatones como para automovilistas.