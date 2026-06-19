Carlos Villarreal Pérez coordina planeación financiera en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a la planeación financiera del segundo semestre de 2026, el alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Finanzas, Antonio Gutiérrez, así como con directores del Ayuntamiento.

Durante el encuentro, se trazó una ruta de acción enfocada en la eficiencia, transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos, como parte del compromiso de la actual administración municipal.

El edil explicó que la reunión permitió analizar las dinámicas de trabajo para el cierre del presente año, así como iniciar la planeación correspondiente al ejercicio fiscal 2027, considerando los tiempos establecidos para la presentación de las leyes de ingresos y egresos ante el Cabildo.

"Fue una reunión de planeación con directores del Ayuntamiento para definir cómo viene el cierre de año y comenzar con la proyección del 2027, ya que en los próximos meses se deben presentar las propuestas ante el Cabildo y sus comisiones", señaló.

Asimismo, indicó que se revisan las normativas vigentes en materia de finanzas públicas tanto a nivel federal como estatal, con el propósito de mantener procesos alineados a las disposiciones oficiales y garantizar finanzas sanas.

Villarreal Pérez destacó que, hasta el momento, no se han registrado disminuciones en las participaciones federales, y se mantiene la expectativa de recibir en breve la proyección correspondiente al segundo semestre del año.

Finalmente, reiteró que se continuará trabajando en la consolidación del plan de inversión municipal, así como en el cumplimiento de compromisos presupuestales previamente establecidos, con el fin de asegurar el desarrollo y estabilidad financiera de la ciudad.