Cámara de la Construcción pide inversión en drenaje pluvial tras lluvias en Monclova

El presidente de la Cámara de la Construcción señaló la importancia de retomar el proyecto del drenaje pluvial en el bulevar Pape, luego de las afectaciones registradas por las lluvias de esta semana que provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la principal vialidad de la ciudad.

El dirigente de la CMIC, Humberto Prado, sostuvo que los hechos recientes evidenciaron nuevamente la necesidad de atender una obra hidráulica que ha sido planteada desde hace años sin concretarse. "Después de la experiencia que nos dejó el lunes, consideramos que es necesario retomar el proyecto del drenaje pluvial, ante la importancia para esta zona de la ciudad".

Prado explicó que las afectaciones no solo se presentan en la vía pública, sino también en establecimientos comerciales ubicados en la zona, donde las lluvias recientes volvieron a generar problemas operativos y de servicios. La falta de recursos ha sido uno de los principales factores que impide la ejecución del proyecto, al tratarse de una obra de gran magnitud que rebasa la capacidad financiera municipal.

"Los alcaldes no han podido bajar recursos porque son limitados, la verdad es que les llegan muy reducidos, es una obra grande que requiere inversión importante y requiere intervención de la federación".

Consideró necesario que el proyecto sea gestionado ante instancias de mayor nivel, al advertir que las afectaciones por inundaciones han impactado a diversos negocios y ciudadanos que circulan por la zona.